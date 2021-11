Andriy Shevchenko débarque sur le banc du Genoa

C'était attendu mais c'est désormais officiel : Andriy Shevchenko est le nouvel entraîneur du Genoa, en Serie A. Sans poste depuis son départ de la sélection ukrainienne cet été, l'entraîneur âgé de 45 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2024 avec les Rossoblu.

Dix-huitième de Serie A, le club italien avait limogé Davide Ballardini ce samedi au lendemain du match nul contre Empoli (2-2). Andriy Shevchenko a donc du pain sur la planche, lui qui va tenter de redresser la barre.

