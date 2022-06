Le FC Lorient s'offre Darlin Yongwa

Le FC Lorient vient d'officialiser ce vendredi la signature du latéral gauche camerounais Darlin Yongwa, en provenance des Chamois Niortais. Arrivé en France de l'Ecole des Brasseries du Cameroun à Douala, l'arrière de 21 ans s'engage avec les Merlus pour les quatre prochaines saisons.

« Je suis donc très fier de m’engager avec cette formation. Je compte relever ce challenge avec beaucoup d’ambition et d’humilité pour poursuivre ma progression. Je sais qu’un joueur comme Vincent Aboubakar a porté ces couleurs avec réussite et cela me motive énormément », a-t-il déclaré au média officiel du club.