L'OM boucle l'arrivée d'Olivier Ntcham

L'Olympique de Marseille se cherchait un renfort dans l'entrejeu suite aux départs de Kevin Strootman (prêté au Genoa) et Morgan Sanson (vendu à Aston Villa). Les Phocéens ont longtemps cherché la perle rare. Ils l'ont finalement trouvée.

Il s'agit d'Olivier Ntcham (24 ans), milieu de terrain du Celtic. Ce dernier débarque chez les Ciel-et-Blanc en prêt jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt est assorti d'une option d'achat, fixée aux alentours de 6 M€. «Après son aventure en Écosse, Olivier Ntcham est officiellement Olympien » indique sobrement le communiqué marseillais.

Temps de jeu en baisse au Celtic

L'ancien international Espoirs tricolore (20 sélections, 1 but), passé par Manchester City et le Genoa, possède de solides références mais joue moins cette saison à Glasgow (7 titularisations seulement en Scottish Premier League, 1 but).

Le natif de Longjumeau, souvent annoncé de retour en France ces dernières saisons, espère donc se relancer en rejoignant l'Orange Vélodrome. Et cela tombe bien, l'OM a grandement besoin d'un box-to-box fiable pour bien terminer la saison.