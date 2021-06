José Mourinho invite Cristiano Ronaldo à quitter la Juventus

José Mourinho a de l'humour. Nommé entraîneur de l'AS Rome, le technicien portugais s'apprête à retrouver la Serie A, 11 ans après avoir quitté l'Inter Milan et conquis une nouvelle fois la Ligue des Champions. Le Lusitanien de 58 ans s'apprête ainsi à revoir, dans le championnat italien, son ancien attaquant Cristiano Ronaldo (36 ans), qu'il a côtoyé au Real Madrid entre 2010 et 2013. Des retrouvailles qui dépendent néanmoins de l'avenir du quintuple Ballon d'Or, dont le futur à la Juventus demeure incertain. Le Special One a en tout cas donné son avis sur la question et espère que CR7 décidera de s'envoler vers de nouveaux horizons cet été.

La suite après cette publicité

«Il devrait quitter l'Italie maintenant et me laisser tranquille», a ainsi lâché un José Mourinho taquin à TalkSPORT, avant de poursuivre sur un ton plus sérieux et élogieux. «Tout le monde dit, et je suis le premier à le dire, "il n'a plus 25 ans... il en a 36". Il ne marquera plus 50 buts, mais combien en marque-t-il encore ? 35. C'est incroyable, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que ce sont les records (qui le maintiennent à ce niveau). C'est déjà une légende, l'un des grands noms qui restera à jamais dans l'histoire du football, mais le garçon est motivé par les chiffres et l'actualité. Il veut remporter le Ballon d'Or X fois, le Soulier d'Or X fois, il veut battre le record de buts marqués par l'Iranien Ali Daei pour une équipe nationale (109, CR7 en est à 104, NDLR), il veut non seulement jouer cet Euro 2020 mais aussi dans la prochaine Coupe du Monde. Mentalement il est très fort et les critiques ne le dérangent pas, au contraire elles le motivent encore plus.» Cristiano Ronaldo appréciera, en attendant de décider de quoi son avenir de footballeur sera fait.