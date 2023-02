Manchester United : Jim Ratcliffe a fait une offre de rachat à plus de 4 milliards d’euros

La suite après cette publicité

La course est plus que jamais lancée. En novembre dernier, la famille Glazer, propriétaire de Manchester United depuis 2005, a fait savoir qu’elle était prête à changer d’air et à laisser le club mancunien aux mains de quelqu’un d’autre. « Nous évaluerons toutes les options afin de nous assurer que nous servirons au mieux nos supporters et que Manchester United maximise les opportunités de croissance significative à portée du club aujourd’hui et à l’avenir », avaient alors déclaré Avram et Joel Glazer, les deux co-présidents des Red Devils.

Tout s’est accéléré ces dernières semaines, avec un sprint final dans la journée de vendredi. Les candidats au rachat de Man United avaient en effet jusqu’à 23 heures (heure française) pour se manifester auprès de la banque américaine Raine, la même qui s’était occupée de la vente de Chelsea (repris par Todd Boehly à Roman Abramovich). Comme nous vous le relations il y a quelques heures, le Qatar, a, sans surprise, dégainé une offre pour s’offrir 100 % de Manchester United.

Ratcliffe pose plus de 4 milliards d’euros sur la table

Eh bien les propriétaires du PSG ne seront évidemment pas les seuls sur les rangs. Comme annoncé par The Telegraph, Jim Ratcliffe, s’est bel et bien porté candidat pour racheter ce club historique qu’est MU. Il ne s’agit pas d’une véritable surprise puisque le patron d’INEOS et de l’OGC Nice, notamment, avait déjà fait connaître sa volonté à ce sujet. Selon nos informations, le montant de la proposition faite par Jim Ratcliffe pour racheter Manchester United s’élève à 4 milliards de livres sterling, soit 4,5 milliards d’euros.

Un sacré pactole pour la famille Glazer. Mais reste à savoir si cela suffira à les convaincre, alors que les estimations établies sur de la vente du club aux vingt titres de champions d’Angleterre tournaient autour des 6 milliards d’euros. Reste également à connaître le montant de l’offre faite par les Qataris. Jim Ratcliffe aurait, en soumettant sa proposition, expliqué aux patrons de Man United qu’il voulait remettre Manchester dans Manchester United, lui, le Mancunien de naissance (il est né à Failsworth, une ville du Grand Manchester, en banlieue. La course est en tout cas définitivement lancé.