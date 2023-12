Onzième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme depuis quelques semaines, la première place revient à Harry Kane. L’attaquant anglais qui compte déjà 18 buts en 13 matches a pourtant connu un samedi compliqué. Balayé par l’Eintracht Francfort avec son équipe du Bayern Munich (5-1), il est resté muet et voit la concurrence revenir à vive allure.

À la deuxième position, on retrouve Santiago Gimenez qui affiche des statistiques solides avec 18 buts en 15 matches. Le buteur du Feyenoord a encore brillé contre Volendam (3-1) en arrachant la victoire en fin de rencontre. Toujours aux Pays-Bas, c’est Vangelis Pavlidis qui complète le podium. Le buteur grec de l’AZ Alkmaar a vu le match contre Nimègue (défaite 2-1) se terminer après son interruption il y a un mois et demi suite au malaise cardiaque de Bas Dost. Décisif sur ce match, il a aussi inscrit ce week-end un doublé contre Almere et se retrouve aussi crédité de 18 buts en 15 matches.

Banza et Bellingham avancent

Au pied du podium, Serhou Guirassy glisse encore avec ses 16 buts en 12 matches. Le Guinéen est cette fois resté muet contre le Bayer Leverkusen (1-1) malgré un apport notable pour son équipe. Derrière lui, on retrouve Kylian Mbappé. Malgré la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre le FC Nantes, l’attaquant tricolore n’a pas trouvé la faille. Son bilan reste toutefois solide avec 15 buts en 14 matches. C’est un peu mieux que Lautaro Martinez. L’Argentin dispose désormais de 14 buts en 15 matches suite à une réalisation contre l’Udinese avec l’Inter Milan (4-0).

Disposant de statistiques identiques, Erling Haaland est septième. Le buteur norvégien n’a pas joué lors de la victoire 2-1 de Manchester City contre Luton Town. Légèrement derrière avec 14 buts en 16 matches, Mateo Cassiera a été décisif contre le FK Pari NN (1-1) et se maintient en huitième position. Ancien visage de Ligue 1, le Congolais Simon Banza est crédité de 13 buts en 13 matches avec Braga. Face à Vizela (3-1), il s’est d’ailleurs offert un joli doublé. Enfin, Jude Bellingham arrache la dixième place. Le milieu du Real Madrid a inscrit 12 buts en 14 matches dont un nouveau pion contre le Real Betis Balompié (1-1). Mauro Icardi (Galatasaray), Edin Dzeko (Fenerbahçe) et Kevin Denkey (Cercle Bruges) ont également inscrit 12 buts mais manquent la dixième place, car ils ont disputé plus de matches que l’Anglais.

Anders Dreyer (Anderlecht), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Mame Baba Thiam (Kayserispor) et Mohamed Salah (Liverpool) comptent 11 réalisations et échouent aux portes du top 10. Loïs Openda (RB Leipzig), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Heung-min Son (Tottenham) et Kasper Dolberg (Anderlecht) suivent avec leurs 10 buts. Jonas Wind (Wolfsbourg), Jarrod Bowen (West Ham), Borja Mayoral (Getafe), Sem Steijn (Twente), Antoine Griezmann (Atlético), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Jonathan Okita (Zurich), Jean-Pierre Nsamé (Young Boys de Berne), Matt O’Riley (Celtic Glasgow) et Abdallah Sima (Glasgow Rangers) sont un peu plus loin avec 9 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens