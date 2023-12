Dixième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme lors des précédentes semaines, Harry Kane arrive en tête avec 18 buts en 12 matches. Un bilan inchangé par rapport au précédent puisque la neige a empêché la tenue du match entre le Bayern Munich et l’Union Berlin. Derrière ses poursuivants maintiennent la cadence.

C’est notamment le cas de Santiago Giménez. Le buteur star du Feyenoord n’aura pas suffi face au PSV Eindhoven lors du choc du haut de tableau (défaite 2-1). Pourtant auteur d’une nouvelle réalisation, le joueur mexicain affiche désormais le solide total de 17 buts en 14 matches. Le podium est complété par Serhou Guirassy qui continue d’empiler les buts. Solide avec le VfB Stuttgart contre le Werder Brême (2-0), il a encore fait trembler les filets avec désormais 16 buts en 11 matches.

Kylian Mbappé reste en embuscade

Juste derrière, on retrouve Kylian Mbappé qui a de nouveau été décisif face au Havre lors de la victoire 2-0 du Paris Saint-Germain se retrouve à la quatrième place. Le buteur francilien affiche 15 buts en 13 matches. Des statistiques similaires à celles de Vangelis Pavlidis. L’attaquant grec de l’AZ Alkmaar a encore fait parler la poudre contre Utrecht même si cela n’a pas suffi pour l’emporter (1-1). Sixième, Erling Braut Haaland a lui été muet malgré la pluie de but face à Tottenham (3-3). Le buteur de Manchester City reste bloqué à 14 buts en 14 matches.

C’est un peu mieux que Lautaro Martinez qui arrive septième. Si l’Inter Milan s’est offert un joli succès contre le Napoli, l’attaquant argentin reste crédité de 13 buts en 14 matches. Efficace avec le Zenit malgré la défaite 3-1 contre le Lokomotiv Moscou, Mateo Cassierra s’empare de la 8e place. Le Colombien a marqué à 13 reprises lors des 15 rencontres de championnat auxquelles il a pris part. Belle entrée dans ce top 10 pour Simon Banza. Désormais à Braga, l’ancien Lensois compte 11 buts en 12 matches et reste sur un but contre Estoril lors d’une victoire 3-1. Dixième, Jude Bellingham a lui vécu un match calme contre Grenade (2-0) où il n’a pas marqué. Le milieu anglais reste bien placé avec 11 réalisations en 13 rencontres.

Aboubakary Koita (Saint-Trond), Mauro Icardi (Galatasaray) et Kevin Denkey (Cercle Bruges) comptent aussi 11 buts mais échouent aux portes du top 10. Edin Dzeko (Fenerbahçe), Loïs Openda (RB Leipzig), Mohamed Salah (Liverpool), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Kasper Dolberg (Anderlecht) et Mame Baba Thiam (Kayserispor) suivent avec leurs 10 réalisations. Jonas Wind (Wolfsbourg), Sem Steijn (Twente), Antoine Griezmann (Atlético), Anders Dreyer (Anderlecht), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) et Heung-min Son (Tottenham) sont un peu plus loin avec 9 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens