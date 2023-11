Neuvième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme lors des dernières semaines, on retrouve Harry Kane en tête de ce classement. L’attaquant anglais s’est distingué d’une nouvelle réalisation face à Cologne (1-0). Conséquence, il affiche déjà l’excellent bilan de 18 buts en 12 matches.

La suite après cette publicité

Il dispose d’une bonne avance sur la concurrence, mais cette dernière reste en embuscade. C’est le cas notamment de Santiago Gimenez qui s’est offert tout simplement un triplé avec le Feyenoord. Le buteur mexicain a permis la victoire des siens contre Excelsior (4-2) et poursuit sur son incroyable dynamique. Ce qui fait que le podium est complété par Serhou Guirassy. Longtemps leader, l’ancien Rennais redescend d’une place, mais reste toujours bien placé avec 15 buts en 10 matches. Le buteur de Stuttgart n’a pas marqué malgré une victoire 2-1 contre l’Eintracht Francfort, mais son compteur devrait vite remonter si son équipe continue d’avancer à ce rythme.

À lire

Adana Demirspor : Patrick Kluivert met tout le monde d’accord !

Les positions se resserrent

Au pied du podium, on retrouve Kylian Mbappé avec une nouvelle réalisation inscrite contre l’AS Monaco lors d’une large victoire 5-2. Le buteur français a inscrit 14 buts en 12 matches. Des statistiques similaires à celles de Vangelis Pavlidis qui arrive cinquième. Efficace contre Volendam (3-0), il poursuit sur sa bonne dynamique. Cela lui permet de devancer Erling Haaland d’une courte tête. Avec 14 buts en 13 matches, le Norvégien a rajouté un pion inscrit lors du choc contre Liverpool (1-1). Septième, Lautaro Martinez se mêle à la lutte. Un nouveau but contre la Juventus (1-1) lui permet d’atteindre le très bon bilan de 13 buts en 13 matches.

La suite après cette publicité

Derrière, Mateo Cassierra arrive à la huitième place avec 12 buts en 14 matches. Le buteur colombien du Zenit a gagné 3-0 contre Sochi sans pour autant arriver à marquer. De retour avec le Real Madrid, Jude Bellingham est parvenu à marquer lors d’une victoire 3-0 contre Cadix. Le milieu de terrain poursuit sur son tempo impressionnant de 11 buts en 12 matches. Enfin, la dixième place est détenue par Mauro Icardi. L’attaquant argentin de Galatasaray a inscrit pas moins de 11 réalisations en 13 rencontres avec la formation stambouliote. Un nouveau but contre Alanyaspor (4-0) lui permet de réintégrer ce classement.

Edin Dzeko (Fenerbahçe), Simon Banza (Braga), Mohamed Salah (Liverpool), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Mame Baba Thiam (Kayserispor) et Kevin Denkey (Cercle Bruges) échouent aux portes du top 10 malgré leurs 10 réalisations. Jonas Wind (Wolfsbourg), Antoine Griezmann (Atlético), Loïs Openda (RB Leipzig) et Kasper Dolberg (Anderlecht) sont un peu plus loin avec 9 réalisations. Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Vincent Janssen (Antwerp), Leroy Sané (Bayern Munich), Anders Dreyer (Anderlecht), Borja Mayoral (Getafe), Gerard Moreno (Villarreal), Andreas Gruber (Austria Vienne), Jonathan Okita (Zurich), Jhon Cordoba (FK Krasnodar), Karim Konaté (RB Salzbourg), Jarrod Bowen (West Ham), Sem Steijn (Twente), Heung-min Son (Tottenham) et Maximilian Entrup (Hartberg) suivent avec 8 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens