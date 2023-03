JT Foot Mercato : les records impressionnants du Bayern Munich en Ligue des Champions

L’Ogre Bavarois dévore l’Europe

Le Bayern Munich va disputer ce mercredi son 500e match de Coupe d’Europe face à Paris. Peu d’équipes font mieux sur le continent. Les Bavarois ont réalisé d’énormes exploits depuis le 16 octobre 1962, de quoi les qualifier d’"Ogre européen". Le Bayern Munich est le 3ème club du vieux continent à avoir joué le plus de matches européens, juste derrière le FC Barcelone (580) et le Real Madrid (566), qui vont être très difficile à rattraper. Pour l’instant, le bilan est excellent pour les Bavarois : 279 victoires, 6 Ligues des champions, une Coupe UEFA et deux Supercoupes de l’UEFA. Sur 54 saisons, à 28 reprises, le Bayern a atteint au moins les demi-finales et a atteint la finale 13 fois. Assez pour effrayer n’importe quelle équipe pendant les tirages. D’ailleurs, le club allemand a rencontré 125 équipes différentes pendant toutes ces années, et l’adversaire qui revient le plus souvent, c’est le Real Madrid, 26 confrontations. C’est bien connu, les Munichois ont faim de buts, ils ont fait trembler les filets européens à 1 044 reprises, c’est moins que le Real Madrid (1 209) et le Barça (1 148) encore une fois. Bon tout n’est pas rose pour le Bayern, il y a aussi les chats noirs. 2 clubs ont réussi à ne jamais prendre de buts quand ils ont affronté Munich, c’est le PAOK Salonique et Aston Villa. Puis 2002/03, le club a connu une terrible série noire, 6 matches de suite sans victoire, c’est-à-dire toute la phase de groupes de la Ligue des Champions. Une autre époque.

La suite après cette publicité

CR7 sous les critiques

En Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo semble être heureux. Il a été élu joueur du mois de février et enchaîne les performances. Mais un rival d’Al Nassr a la rage contre le Portugais. Marca révèle qu’Al Ittihad, club qu’il va affronter ce jeudi en championnat, crie au scandale. L’écurie saoudienne ne digère pas le fait que Mateu Lahoz ait été désigné pour arbitrer le «superclasico» de la Saudi Pro League. L’arbitre originaire de Valence a déjà dirigé à plusieurs reprises des matchs disputés par CR7 lorsqu’il était au Real Madrid. Mais ce qui ne passe pas à Al Ittihad, surtout chez les fans, c’est la complicité entre les deux hommes. Des images d’eux se faisant des accolades ont refait surface et certains journalistes estiment que Mateu Lahoz et Cristiano Ronaldo sont «amis». Une polémique dont le footballeur se serait bien passé.

À lire

Gonçalo Guedes a regretté sa signature au PSG

Chelsea rêve du titre

Avec un penalty transformé et plusieurs occasions, Kai Havertz a été l’homme clé de la qualif en 1/4 de finale de C1 de Chelsea. Le joueur des Blues à avouer avoir été nerveux avant de retirer son penalty. Il espère que la confiance va revenir pour le club après cette victoire, et rêve de soulever, à nouveau, ce trophée. Voilà ce qu’a déclaré l’Allemand à la fin du match : «C’est sûr que ça va nous aider, vous savez, à retrouver un peu de confiance. Nous devons retrouver des sentiments positifs. Chaque semaine, nous devons essayer de gagner des matches, de retrouver un sentiment positif et de gagner autant de matches que possible. Pour moi, c’est le plus beau trophée que l’on puisse gagner (la Ligue des Champions). J’ai la chance de l’avoir déjà gagné et je sais ce que l’on ressent. Ce sentiment est donc incroyable. Et nous espérons recommencer cette année.»