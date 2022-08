Mercato : l'enfant terrible Mario Balotelli va s'offrir un surprenant rebond

La suite après cette publicité

Mario Balotelli est incorrigible. A 32 ans, l'Italien continue de n'en faire qu'à sa tête. Cette fois-ci, c'est en Turquie que l'attaquant a fait parler de lui. Depuis un an maintenant, le natif de Palerme défend les couleurs de l'Adana Demirspor. Promu en Süper Lig en 2021, le club turc s'était montré ambitieux sur le mercato en recrutant notamment Younès Belhanda, Benjamin Stambouli ou encore Super Mario.

Pour sa première saison en Turquie, il avait été décisif avec 18 buts et 4 assists toutes compétitions confondues. Mais cet exercice 2022-23 n'a pas démarré de la meilleure des façons pour l'international italien. Remplaçant face à Sivasspor (28 minutes jouées, 13 août) puis face à Ümraniyespor (45 minutes jouées, 27 août), Mario Balotelli est en conflit avec son entraîneur Vincenzo Montello. Les deux hommes se sont violemment brouillés et étaient proches de se battre à la fin du match.

Sion mise sur Super Mario

Ils ont été séparés par les autres joueurs de l'équipe. De quoi sceller le sort de l'ancien joueur de Nice dont Montella ne veut plus. « Je n’ai pas besoin d’ajouter quoi que ce soit à ce sujet. Je peux seulement dire qu’il n’a pas été à la hauteur de mes attentes. À la fin du match, il peut y avoir ce genre de tension. Je ne dirai rien d’autre ». Sur le départ, l'avant-centre a été associé cet été à Valence, club où officie Gennaro Gattuso qu'il connaît très bien. Mais le club ché a misé sur Edinson Cavani. Selon nos informations, Super Mario a aussi cherché des portes de sortie dans l'Hexagone. En effet, il a été proposé à plusieurs clubs qui ont décliné poliment.

Finalement, c'est en Suisse que le joueur né en 1990 va continuer sa carrière. Annoncée il y a quelques semaines, la piste menant au FC Sion va bien se concrétiser. Le journaliste Gianluca Di Marzio a annoncé que l'Italien va passer sa visite médicale ce mercredi avant de parapher un contrat de deux ans avec une option pour une année en plus. Un transfert qui va rapporter 2 M€ aux Turcs. Selon nos informations, le joueur est bien en Suisse où il va signer, sauf offre de dernière minute. Mais pour l'heure, c'est bien Sion qui est proche de recruter Mario Balotelli. Un joueur qui va toucher un salaire de plus de 3 M€ et qui va découvrir le onzième club de sa carrière.