Espagne : Luis Enrique a félicité son successeur

La suite après cette publicité

Après la déroute de l'Espagne face au Maroc (0-0, t.a.b. 3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar, Luis Enrique a été remercié par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Dans la foulée, Luis de la Fuente, alors entraîneur des Espoirs espagnols, a été nommé à sa place. On aurait alors pu penser que le climat entre les deux hommes s'était rafraichi, mais il semble bien que ça soit tout le contraire.

«La première question, si avec Luis Enrique, nous avons échangé des messages ? À la fin de la Coupe du monde, je lui ai envoyé des messages et il m'en a aussi envoyé. Lorsqu'il a appris ma nomination, il m'a félicité. Nous avons, j'insiste, une très bonne relation et je tiens à le reconnaître publiquement ici. Et en ce qui concerne les joueurs, une nouvelle phase commence» a en effet déclaré Luis de la Fuente. De bon augure pour la sélection espagnole qui évite un conflit.