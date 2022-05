Angers-Bordeaux : les compositions sont là !

C'est un match crucial pour les Girondins de Bordeaux. En cas de défaite cet après-midi, le club au scapulaire sera pratiquement relégué en Ligue 2. Pas mathématiquement, mais c'est tout comme. Autant dire que les derniers espoirs de maintien des coéquipiers de Marcelo et d'Oudin passent par une victoire sur la pelouse d'Angers cet après-midi pour le multiplex de 15h.

Les Angevins, eux, ont quatre points d'avance sur la place de barragiste, et sept sur la dix-neuvième place. Une position donc bien plus tranquille, mais eux aussi voudront prendre les trois points pour assurer leur place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Pour ce duel, il y a quelques absents du côté du SCO, comme Thomas ou Boufal, entre autres, alors que chez les Girondins, il faudra composer sans Pembélé et Elis.

Les compositions officielles

Angers : Mandrea - Manceau, Traoré, Ebosse - Bentaleb - Lage, Fulgini, Mendy, Doumbia - Bahoken, Cho

Bordeaux : Costil - Ahmedhodzic, Marcelo, Mangas - Mensah, Guilavogui, Fransérgio, Onana - Dilrosun - Niang, Oudin