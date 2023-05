Mercato : le FC Nantes prépare sa grande braderie cet été

En France, la saison 2022-2023 présente quelques particularités par rapport aux précédentes. En vue du passage à 18 clubs en Ligue 1 lors du prochain exercice, le nombre d’équipes à descendre dans l’antichambre du football français a légèrement augmenté. Ce n’est plus trois mais bien quatre clubs qui feront un aller simple vers l’échelon inférieur et sans barrage bien sûr. Une bien mauvaise nouvelle pour le FC Nantes qui occupe la 17ème place après 36 journées, avec 33 points, de notre championnat. C’est d’ailleurs le dernier strapontin qui doit encore trouver preneur sachant que Troyes, Ajaccio et Angers sont assurés d’être relégués.

Il reste donc un petit espoir pour les Canaris même si Auxerre (16ème, 34 points) et surtout Strasbourg (15ème, 39 points) semblent mieux embarqués et même presque déjà sortis d’affaire. Si le spectre de la Ligue 2 plane déjà au-dessus de la tête des coéquipiers de Samuel Moutoussamy, le capitaine du nouveau maître à bord Pierre Aristouy, une descente serait une véritable déflagration pour le club mais aussi pour ses joueurs qui devront faire des concessions. D’après RMC, des clauses de baisses de salaires (entre 10 et 15 000 euros) ont été incluses dans les contrats du groupe professionnel par la direction du club nantais.

Une vague de départs importante

Mais outre ce petit détail financier qui aura son importance à n’en pas douter au moment de faire les comptes à la fin de la saison, un grand ménage se prépare du côté du FC Nantes si la relégation en Ligue 2 se confirme, selon le média. Et il se pourrait bien que certains cadres, à l’image d’Alban Lafont et Ludovic Blas, quittent le navire dès cet été et pour des sommes moins élevées que celles qui avaient été annoncées lors du précédent mercato estival. Les retours d’Andy Delort à Nice et Mostafa Mohamed à Galatasaray semblent quasiment eux aussi assurés, malgré l’option d’achat pour l’attaquant français. Un deuxième coup sur la tête pour les Canaris si cela se confirme.

Enfin, il reste encore plusieurs cas à gérer pour les dirigeants du club nantais. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat à l’issue des prochaines saisons et la perspective d’évoluer en Ligue 2 pourrait en faire fuir certains. Moses Simon, Moussa Sissoko, Nicolas Pallois, Andrei Girotto pourraient partir dès cet été, un an avant la fin de leur aventure en Loire-Atlantique. Florent Mollet, Jean-Charles Casteletto et Quentin Merlin sont également concernés même si la durée de leur contrat est légèrement supérieure. Toujours en eaux troubles, la direction du FC Nantes a en tout cas du pain sur la planche pour préparer du mieux possible le prochain mercato et une saison 2023-2024 qui s’annonce compliquée pour les Canaris.