Manchester United : Hannibal Mejbri continue d'impressionner...

La suite après cette publicité

Jeune talent de l’AS Monaco, Hannibal Mejbri (17 ans) avait quitté le club princier par la petite porte (des différends extra sportifs ayant déboucher sur des différends contractuels). Finalement transféré à Manchester United il y a an, Mejbri avait rapporté 9 M€ aux Asémistes. Depuis, le milieu de terrain a appris à se faire plus discret et, surtout, à se distinguer sur le terrain.

En novembre dernier, nous vous relations déjà le gros impact du Français au sein des équipes de jeunes mancuniens alors qu’il n’avait que 16 ans. Une performance suivie par un premier but inscrit avec les U18 lors du derby face à Manchester City. Quelques mois plus tard, les bonnes prestations du Français ont laissé penser qu’Ole Gunnar Solskjaer allait lui proposer de découvrir l’équipe première. Aujourd’hui, Hannibal Mejbri devra quand même attendre un peu avant de se frotter aux stars mancuniennes.

Impressionnant avant-hier contre Salford

« Il est ici depuis peu de temps. Les gens ont été marqués par le prix de son transfert, mais ce n’est pas de sa faute. C’est un jeune joueur qui a du potentiel. Mais il doit encore progresser et il doit apprendre beaucoup de choses. Il doit élever son niveau avant de le laisser s’entraîner avec l’équipe première. Donc nous ne sommes pas pressés de le placer chez les A. Son défi avec les U23 est suffisamment énorme », a déclaré le coach des U23, Neil Wood le 12 aout dernier au Manchester Evening News.

En attendant, Mejbri disputait mercredi soir un de l’EFL trophy (compétition regroupant des clubs de 3e et 4e division anglaise et 16 équipes de jeunes de formations évoluant en Premier League et en Championship) avec les U21 mancuniens contre Salford. Résultat : victoire 6-0 des jeunes Red Devils avec un but et deux passes décisives du Français à la clé. Une très belle façon de bien commencer sa saison. Et de continuer à prouver qu'il est épanoui dans le nord-ouest de l'Angleterre.