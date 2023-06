L’Arabie saoudite s’attaque maintenant à Franck Kessié

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et maintenant Kalidou Koulibaly. Les grands noms se suivent et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Nous ne sommes qu’au début du mercato et déjà l’Arabie saoudite dicte le tempo. Désormais, elle s’attaque à des éléments à la fleur de l’âge, comme Seko Fofana et Bernardo Silva. D’après les informations publiées dans la journée, Franck Kessié est également dans le viseur du championnat local. Et c’est le Barça qui se frotte les mains, lui qui a du mal à se débarrasser des ses indésirables.

Le milieu de terrain a toujours été l’un des éléments dont le nom était mentionné pour de possibles partants cet été. Xavi l’apprécie mais est également conscient de la situation économique précaire des Culés. Selon Mundo Deportivo, il y a d’abord eu des intérêts pour l’Ivoirien mais c’est maintenant une proposition concrète qu’il tient entre ses mains. Al-Ahli, un club de Jeddah, lui a formulé une offre de trois ans assortie à un salaire mensuel d’un million d’euros.

C’est Sport qui dévoile ce soir tous ces détails-là. De quoi faire réfléchir le joueur mais également le FC Barcelone, qui voit là une belle manne pour un potentiel transfert. Les Catalans sont prêts à se séparer de Franck Kessié (3 buts et 3 offrandes en 43 matchs toutes compétitions confondues) à condition de recevoir un chèque d’environ 30 M€, une somme qui ne devrait pas être trop compliquée à mettre comparée à d’autres transferts vers le golfe persique en ce moment.

Cette opération, si elle venait à se concrétiser, serait une très belle affaire pour le Barça. Certes, le champion d’Espagne perdrait un joueur fiable et encore sous contrat jusqu’en 2026 mais il récupérerait une somme d’argent importante sur un élément arrivé libre il y a un an en provenance de l’AC Milan. Sport affirme d’ailleurs que les intentions du principal intéressé étaient de rester au club mais si Xavi se plie aux injonctions de sa direction, alors Kessie étudiera l’offre en or dont il dispose.