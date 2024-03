Euro 2032 : le stade San Siro pose problème

La mythique enceinte de San Siro va-t-elle subir des changements ? Le stade de l’AC Milan et de l’Inter Milan, dont le projet de restructuration est actuellement étudié par la société Webuild, est au coeur de plusieurs discussions pour l’avenir. Alors que l’Euro 2032 se tiendra en Italie et en Turquie, San Siro fait partie des potentiels stades candidats pour accueillir la compétition. Mais selon le ministre des Sports et de la Jeunesse Andrea Abodi, cela s’annonce compliqué s’il n’y a pas de changements.

«En l’état actuel des choses, San Siro n’est pas en mesure d’accueillir les championnats d’Europe en 2032», a déclaré Abodi, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. «Les décisions n’ont pas encore été prises. Certes, la ville de Milan, ainsi que Rome et Turin, sont des certitudes raisonnables, mais du point de vue de la régénération des infrastructures, nous devons encore donner des réponses d’ici 2026», a-t-il précisé. Tout est encore envisageable pour la ville de Milan.