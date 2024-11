PSG : Désiré Doué a pris une décision pour son avenir

On sait l’impatience des jeunes joueurs à l’idée de faire leurs preuves en professionnel, et à cet effet, on peut comprendre la frustration de Désiré Doué et de ses 382 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison au PSG (seulement 39% des minutes possibles). Ces derniers jours, le quotidien L’Équipe faisait même état d’une déception chez l’ex-Rennais, pas utilisé à hauteur de ce qu’il espérait par Luis Enrique.

Une information qui va dans le même sens que celle rapportée par Sky Sport Germany ce dimanche, mais qui ne remet pas pour autant en cause l’avenir du joueur de 19 ans. Comme le rapporte le média allemand, Doué n’envisage aucun transfert, et même un prêt cet hiver n’est pas à l’étude. Désormais en pleine forme, l’international espoir tricolore entend bien se mettre en quatre pour réussir à Paris, où il est sous contrat jusqu’en 2029.