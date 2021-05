Liga NOS : le Sporting CP sacré champion

Depuis la saison 2002-2003, le championnat portugais est partagé entre le FC Porto (11 titres) et Benfica (7 titres). Troisième grand club portugais, le Sporting CP court depuis l'exercice 2001-2002 après le titre. Malgré des échecs de peu en 2014 et 2016, les Leoes viennent enfin d'atteindre le graal. Sous l'impulsion de leur coach Ruben Amorim, les joueurs du Sporting CP ont roulé sur la concurrence avec 25 victoires et 7 matches nuls pour 0 défaite.

Face à Boavista pour le compte de la 32e journée, ils se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à une réalisation de Paulinho (36e). Cela leur permet de compter huit points d'avance sur le FC Porto (2e) alors qu'il n'y aura plus que six points à distribuer. Un 19e sacre pour le Sporting CP qui tentera de devenir champion tout en restant invaincu.

Le classement de la Liga NOS