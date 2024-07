Droits TV, Ligue 1 : Canal+ déclare forfait

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 a depuis longtemps tourné au ridicule. Alors que le championnat est censé reprendre dans un peu plus d’un mois, la LFP n’a toujours pas trouvé de diffuseur. Entre offres au rabais et l’envie de monter une chaîne 100% Ligue 1, Vincent Labrune est plus que jamais au cœur des critiques. Une chose est sûre : il ne faudra pas compter sur Canal+ pour résoudre le problème. Interrogé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), le patron de la chaîne cryptée Maxime Saada a expliqué que son groupe ne pouvait plusse mêler à ce dossier.

«Malheureusement, la situation n’est pas une surprise pour nous. Nous sommes souvent taxés d’énervement, de rancœur ou d’amertume, je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique. Canal+ a tenté face à Mediapro puis face à Amazon puis avec DAZN il y a encore quelques mois de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l’a pas souhaité et Canal+ n’a eu d’autres choix que d’allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d’autres compétitions, en particulier la Ligue des Champions. Donc nous n’avons plus les moyens aujourd’hui d’intervenir dans ce dossier», a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.