Bayern Munich : Thomas Müller pourrait mettre un terme à sa carrière

Snobé par Thomas Tuchel, nouvel entraîneur du Bayern Munich, Thomas Müller ne dispose plus de la même cote de popularité en Bavière. Pour illustrer ce faible temps de jeu, l’international allemand s’est retrouvé à quatre reprises sur le banc au coup d’envoi sur les six derniers matches toutes compétitions confondues du Bayern. Une situation inconfortable qui pousse d’ailleurs l’intéressé à se poser des questions.

Si certains médias allemands évoquent un possible départ cet été, l’attaquant de 33 ans a récemment répondu avec ironie. Pour autant, son futur reste au cœur de nombreuses rumeurs et L’Equipe évoque, ce vendredi, une possible fin de carrière. À un an de la fin de son contrat, il est en effet difficilement concevable de voir Müller débuter une nouvelle saison avec un statut de remplaçant… Reste désormais à savoir si le natif Weilheim in Oberbayern tirera bel et bien sa révérence…

