Betis : Antony jette le flou sur son avenir

Prêté au Real Betis depuis janvier, Antony a vécu une soirée cruelle à Wroclaw. L’ailier brésilien n’a rien pu faire pour empêcher la remontée fulgurante de Chelsea, vainqueur 4-1 de la finale de la Conference League, malgré l’ouverture du score d’Abde Ezzalzouli. En larmes après le coup de sifflet final, Antony a été réconforté par Jadon Sancho, également prêté par Manchester United.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son avenir, Antony a confié son attachement au club andalou, mais il est resté flou : « je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, seul Dieu le sait. J’ai un contrat avec Manchester United.» Il a également évoqué les moments difficiles traversés à Old Trafford, avouant avoir été incapable de jouer avec son fils ou même de s’alimenter. Le Betis aimerait le conserver, mais devra débourser entre 30 et 35 millions d’euros pour convaincre les Red Devils. En attendant, Antony rejoindra la sélection brésilienne avant de prendre des vacances, en espérant sans doute y voir plus clair à son retour.