Un club de la Coupe du monde des clubs veut recruter Neymar !

Depuis six mois, Neymar a retrouvé son club d’enfance. Après un passage douloureux à Al-Hilal suite à son départ en eau de boudin du PSG, le génie brésilien est revenu à Santos en janvier dernier. Un retour aux sources quelque peu compliqué pour l’ancien du FC Barcelone. Arrivé en grande pompe au sein du club de Sao Paulo, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne a mis du temps avant de performer dans son ancien club. Finalement, après avoir trouvé un rythme de croisière, Neymar a retrouvé l’infirmerie à de multiples reprises.

Finalement, ses six mois à Santos n’auront pas été très marquantes. Dernièrement, Neymar a laissé planer le doute sur son avenir au Brésil. Sous contrat jusqu’au 30 juin, Ney ne sait pas de quoi son avenir sera fait : «je ne sais pas encore. Je vais fermer toutes les questions jusqu’à la fin du jeu le 12 juin. Je ne répondrai plus sur ce sujet. J’ai déjà dit que je ne sais pas encore, que je réfléchis. Ça ne sert à rien que tu me reposes la question dans trois jours, car la réponse sera la même. Je ne déciderai de cela qu’après le 12.»

Pachuca approche Neymar pour la Coupe du monde des clubs

Même si la possibilité de le voir rester au Peixe est loin d’être éloignée, le plan initial faisait état d’un retour de Neymar en Europe après sa période de retour aux sources au Brésil. Pourtant, des pistes exotiques ne sont pas à évincer. Ces dernières semaines, plusieurs stars du ballon rond sont approchées pour participer à la prochaine Coupe du monde des clubs. Neymar n’y a forcément pas échappé. Ce mardi, la dernière rumeur qui permet à Neymar de participer à la prochaine Coupe du monde des clubs vient du Mexique.

En effet, selon les informations de Marca Mexico, Neymar est sur les tablettes de Pachuca pour la prochaine Coupe du monde des clubs. Le club mexicain, qui aspire à se faire une renommée internationale avec ce transfert, entend proposer un contrat d’un mois au génie de 33 ans. Ainsi, Neymar sera lié à Pachuca le temps de la compétition. Reste à savoir si ce contrat pourrait être étendu après le tournoi aux États-Unis.