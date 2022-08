Patrick Cutrone rejoint Cesc Fabregas en Serie B

Prêté à Valence puis à Empoli par Wolverhampton au cours des deux dernières saisons, Patrick Cutrone (24 ans) quitte définitivement les Wolves. L'attaquant italien a, en effet, décidé de revenir dans sa ville natale en s'engageant avec Côme, pensionnaire de Serie B. «L’attaquant Patrick Cutrone a rejoint le club italien de Serie B Côme en 1907, scellant un transfert permanent dans le club de sa ville natale», précise, à ce titre, le communiqué du club anglais.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues la saison passée, l'ancien joueur de l'AC Milan, passé par la sélection italienne (1 cap), rejoint donc Cesc Fabregas qui s'est lui aussi laissé tenter par le projet de la formation de deuxième division italienne.

Wishing you the best for the future, Patrick.



🤝🗞