Arsenal, Newcastle : Steve Bruce veut garder Joe Willock

Joseph Willock, prêté par Arsenal à Newcastle depuis le mois de janvier dernier, retournera-t-il et s'imposera-t-il chez les Gunners ? Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle, espère en tout cas que l'international espoirs anglais (4 sélections) pourra prolonger l'aventure du côté de St James' Park, tant le milieu de 21 ans fait le bonheur des Magpies. Depuis son arrivée, celui qu'on appelle communément 'Joe' Willock a inscrit 5 buts en 11 rencontres disputées avec Newcastle, se montrant notamment décisif dans les moments importants dans l'optique du maintien des Toons. L'entraîneur de l'actuel 14ème de Premier League a confié que son club essayera de le faire signer définitivement cet été.

La suite après cette publicité

« Nous aimerions tous (rendre son prêt permanent). Il a 21 ans, c'est un milieu de terrain et il a marqué cinq buts depuis le début de l'année, alors bien sûr nous le voulons - mais nous devons respecter le fait qu'il soit le joueur d'Arsenal. Je suis sûr qu'Arsenal aura de grandes discussions cet été, mais s'il est possible que nous puissions le signer, nous serions ravis de le faire », a ainsi lâché Steve Bruce à TalkSPORT. Reste à connaître la position des Gunners et de Mikel Arteta pour Joe Willock.