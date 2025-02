Chelsea veut voler 2 cadres au FC Barcelone !

Tout semble aller pour le mieux à Barcelone en ce moment. Lundi, les Catalans auront même l’occasion de s’emparer de la première place de la Liga en cas de victoire face au Rayo Vallecano, suite aux contre-performances du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid ce week-end. Déjà qualifiés pour le prochain tour de la Ligue des Champions et en demies de Copa, les Barcelonais vont faire face à des derniers mois de compétition particulièrement intenses et intéressants, avec des options réelles de glaner au moins un titre.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, la direction barcelonaise travaille déjà sur le prochain mercato. Cet été, grâce au retour à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga notamment, le Barça devrait avoir un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir recruter, et espère notamment ajouter de nouvelles pièces à l’effectif en attaque et en défense. Des départs pourraient aussi se produire, à l’image d’un Frenkie de Jong dont la situation est toujours floue, à un an et demi de la fin de son contrat.

Des offres folles ?

Mais la forme étincelante de l’écurie entraînée par Hansi Flick pousse aussi des clubs à tenter le coup pour des joueurs majeurs de l’équipe. Comme l’indique Sport, Chelsea est très intéressé par Jules Koundé et pourrait même aller jusqu’à mettre 100 millions d’euros sur la table. Le FC Barcelone n’écoutera aucune offre, et n’a plus forcément besoin de vendre, mais les Blues devraient insister lors du prochain mercato, alors que le joueur semble plutôt enclin à rester en Catalogne.

La suite après cette publicité

Récemment, Mundo Deportivo affirmait de son côté que Chelsea avait tenté de recruter Marc Casado lors du mercato hivernal. Là aussi, le joueur a dit non et le Barça a fermé la porte, mais tout indique que la formation londonienne va repasser à l’attaque lors du prochain marché d’été. Avec des sommes conséquentes. Affaire(s) à suivre…