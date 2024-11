Liverpool - Real Madrid : les notes du match

La 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions se terminait ce mercredi avec notamment un choc au sommet entre le leader de la compétition Liverpool et le Real Madrid tenant du titre et provisoirement à la 21e place. À domicile, les Reds optaient pour un 4-3-3 avec Caoimhín Kelleher dans les cages derrière Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Placé en sentinelle, Ryan Gravenberch était accompagné par Curtis Jones et Alexis Mac Allister. Seul en pointe, Darwin Nunez pouvait compter sur Mohamed Salah et Luis Diaz sur les ailes. De leur côté, les Merengues misaient sur un 4-3-3 où Thibaut Courtois officiait comme dernier rempart avec Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy devant lui. L’entrejeu était occupé par Luka Modric, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Enfin, Kylian Mbappé était épaulé par Arda Güler et Brahim Diaz devant. Et le match partait sur de bonnes bases à l’image d’un ballon glissé sur la gauche en profondeur de Brahim Diaz pour Kylian Mbappé, mais l’attaquant français s’empalait sur Ibrahima Konaté (2e).

Dans la foulée, Liverpool répondait immédiatement sur une perte de balle de Kylian Mbappé. Mohamed Salah accélérait côté droit et trouvait dans la surface Darwin Nunez dont le tir était repoussé par Thibaut Courtois. Raul Asencio était proche de marquer contre son camp en déviant le ballon, mais dégageait de justesse sur sa ligne (4e). Une erreur évitée qui allait donnait des ailes au jeune défenseur et cela tombait bien puisque Liverpool poussait fort. Sur la gauche, Andy Robertson glissait le ballon entre les jambes de Federico Valverde pour Luis Diaz dans la surface. Le Colombien armait une frappe qui était contrée de justesse par Raul Asencio (10e). Le défenseur espagnol allait intervenir de nouveau alors que Mohamed Salah lançait Darwin Nunez dans le couloir droit en le devançant pour dégager en touche (20e). Et quand ce n’était pas lui, Thibaut Courtois s’illustrait. Luis Diaz se jouait de Ferland Mendy et servait Darwin Nunez seul face au but. Vite sorti de ses cages, le portier du Real Madrid s’imposait de justesse (23e).

Mbappé a manqué l’occasion de relancer les Merengues

Liverpool réalisait une première demi-heure de haute qualité, mais n’arrivait pas à réussir le dernier geste. Kylian Mbappé pensait pouvoir faire la différence après un sprint côté gauche, mais Conor Bradley lui montrait qu’il était capable de le contenir et que sa titularisation à la place de Trent Alexander-Arnold n’avait rien de surprenant (33e). Sur la continuité, Alexis Mac Allister lançait Darwin Nunez dans la profondeur, mais sa tête fuyait le cadre sur la gauche et Luis Diaz ne pouvait pas intervenir (34e). Le Colombien se rattrapait d’une volée quelques secondes plus tard, mais Thibaut Courtois était impeccable (35e). Finalement, malgré quelques nouvelles escarmouches de Liverpool, c’est bien sur un score de parité nul et vierge que les deux formations revenaient aux vestiaires. Après la pause, les Reds démarraient avec vigueur. Sur la droite, Curtis Jones se jouait de Kylian Mbappé avant de prendre sa chance, mais son tir était contré (48e). Liverpool poussait pour forcer son destin et d’une sublime ouverture vers la droite de la surface, Alexis Mac Allister trouvait la tête de Conor Bradley qui trouvait Thibaut Courtois sur la trajectoire (51e). Dans une excellente soirée, le portier belge retardait l’inévitable, mais allait finir par craquer.

Plein axe devant la surface, Alexis Mac Allister s’appuyait sur un excellent Conor Bradley avant d’ajuster sur la gauche du but le gardien madrilène (1-0, 52e). Le milieu de terrain argentin était d’ailleurs tout proche de s’offrir un doublé dans une situation similaire quelques secondes plus tard, mais sa frappe passait à droite du cadre (54e). Terrible, la soirée madrilène allait s’empirer avec la sortie sur blessure d’Eduardo Camavinga (56e). Pire, Kylian Mbappé allait manquer un penalty après sa frappe vers la droite du but qui était repoussée par Caoimhín Kelleher (61e). Un sacré coup sur la tête des Merengues qui redonnait de l’énergie à Liverpool qui obtenait à son tour un penalty. Mais là aussi, le geste était manqué et la frappe de Mohamed Salah manquait le cadre en passant à gauche des buts de Thibaut Courtois (70e). Encore en vie, mais toujours dominé, le Real Madrid allait finalement craquer juste après suite à un corner. Andy Robertson enroulait un centre sur la droite vers le premier poteau où Cody Gakpo allait conclure de la tête (2-0, 77e). Un nouveau coup sur la tête d’un Real Madrid qui n’allait pas parvenir à mettre les ingrédients pour revenir. Pire, Luis Diaz était proche d’inscrire un troisième pion (90e +1). Forts de cet avantage de 2-0 qu’ils ont gardé jusqu’au bout, les joueurs de Liverpool confortent leur première place avec 15 points sur 15 possibles. De son côté, le Real Madrid est à la 24e place et se retrouve en danger dans la course à la qualification.

- l’homme du match : Bradley (8) : son retour devant Kylian Mbappé (31e) a fait se lever Anfield. Face à la superstar madrilène, l’enfant de Liverpool a délivré une prestation pleine de personnalité. Jamais dépassé en un-contre-un, le Nord-Irlandais n’a pas hésité à se projeter offensivement lorsque le jeu le demandait. Passeur décisif après un superbe une-deux sur le but d’Alexis Mac Allister, il a parfaitement su suppléer Trent Alexander-Arnold. Remplacé par Joe Gomez à la 87e minute.

Liverpool

- Kelleher (7) : après une première mi-temps où il n’a strictement rien eu à faire, il est devenu le héros du soir en stoppant le tir au but de Kylian Mbappé (60e). Plus inquiété jusqu’en toute fin de rencontre, il conserve le clean sheet grâce à un arrêt de la tête devant Brahim Diaz (90+3e). Une soirée très tranquille de sa part mais toute en maîtrise.

- Bradley (8) : voir ci-dessous.

- Konaté (7,5) : impérial dans les duels (100% de duels remportés) et présent dans les airs, le Français a semblé en totale maîtrise de sa rencontre. Il n’a eu aucune difficulté à gérer un Kylian Mbappé, déjà bien contenu par Conor Bradley. Aux côtés d’un Virgil Van Dijk des grands soirs, la défense de Liverpool n’a jamais paru inquiétée par les rares incursions madrilènes. Mauvaise nouvelle pour l’international français, il semble s’être blessé au genou en toute fin de match.

- Van Dijk (7) : capitaine Van Dijk a encore une fois été au rendez-vous en Ligue des champions. Très propre à la relance (90/93 passes réussies), le roc néerlandais a également su faire sentir sa puissance physique aux attaquants madrilènes. Toujours aussi précieux dans ses anticipations et sa lecture du jeu, il n’a jamais été mis en difficulté et s’est rendu le match facile.

- Robertson (7) : omniprésent, l’Écossais a multiplié les aller-retours dans son couloir. Sa débauche d’énergie impressionnante en première période aurait pu lui être fatale en seconde, tant il a manqué de lucidité au moment d’offrir un penalty au Real Madrid. Pris dans le crochet de Lucas Vazquez, il laisse traîner son pied et fauche l’Espagnol. Bien heureux de voir Mbappé de manquer son tir au but, il se rattrape quelques minutes plus tard en adressant une merveille de centre pour Cody Gakpo qui fait le break (2-0, 77e).

- Jones (7,5) : quasiment numéro 10 en première mi-temps, l’Anglais a souvent été trouvé près de la surface madrilène. Disponible entre les lignes et avec la volonté farouche d’apporter du danger, il n’est pas loin d’ouvrir le score sur une frappe contrée par Eduardo Camavinga (47e). Récupérations hautes, transmissions précises (93% de passes réussies), percées dévastatrices balle au pied, Curtis Jones a tout fait au milieu madrilène ce soir. Remplacé par Dominik Szoboszlai à la 83e minute.

- Gravenberch (7) : dans la continuité de son très bon début de saison, l’ancien joueur du Bayern s’est encore montré à son avantage. Son abattage et son apport des deux côtés du terrain a permis à ses compères de l’entrejeu de pouvoir se projeter énormément. Averti dès la 17e minute, il n’a pas semblé gêné par cette menace et a continué de jouer son jeu. Incisif à la récupération, le Néerlandais a gratté de nombreux ballons et a assumé ses responsabilités lorsqu’il a fallu servir de rampe de lancement aux contre-offensives des Reds.

- Mac Allister (8) : la délivrance est venue des pieds de l’Argentin. Après s’être illustré par la qualité de son jeu long, il est récompensé de sa superbe entame de seconde période par un but qu’il va chercher en combinant avec Conor Bradley. Lancé aux abords de la surface, il croise sa frappe et trompe un Thibaut Courtois impérial jusqu’ici (1-0, 52e). Il est buteur ce soir, mais l’ancien joueur de Brighton aurait également pu être passeur décisif si ces attaquants s’étaient montrés plus efficaces (2 passes clés). À l’image du milieu de terrain des Reds, il a surnagé face aux Merengues.

- Salah (4,5) : moins tranchant qu’à l’accoutumée, le pharaon de Liverpool n’a pas su ajuster la mire. Il rate lamentablement le pénalty, qu’il avait lui-même obtenu après un crochet brillant sur Ferland Mendy (69e). Il a souvent décroché assez bas pour toucher le ballon (49 ballons joués), mais ne s’est pas montré suffisamment dangereux dans la zone de vérité. Jamais en mesure de tromper Thibaut Courtois dans le jeu, il n’a su faire parler la foudre ce soir. Impliqué dans le pressing de son équipe, l’Égyptien a beaucoup couru, parfois pour rien. Mais son activité est à souligner.

- Nunez (6) : quelle débauche d’énergie. À l’origine de la première frayeur sur le but madrilène, sa frappe croisée est parfaitement sortie par Thibaut Courtois. Rebelotte quelques minutes plus tard, l’Uruguayen profite d’un cafouillage pour se retrouver seul face au but, mais le Belge s’interpose une fois de plus (23e). Impliqué dans tous les bons coups côté Reds, il a marché sur l’eau en première mi-temps, notamment lorsqu’il a fallu gagner des mètres balle au pied. Ce soir, il ne lui aura manqué qu’un but. Remplacé par Cody Gakpo à la 68e minute, le Néerlandais ne s’est pas fait prier et a marqué sur son premier ballon touché dans la surface, d’une tête au premier poteau (2-0, 77e).

- Diaz (4,5) : volontaire, mais brouillon, le Colombien n’a pas su trouver la faille lors du premier acte et s’est rendu coupable de plusieurs mauvais choix. Un peu moins en vue en seconde période, l’ancien ailier du FC Porto a continué de tenter (4 frappes, 2 cadrées, 0 but), sans réussite. Imprécis jusqu’au bout, il perd son face-à-face devant Courtois dans le temps additionnel (90+2e). Mais encore une fois, comme pour Mohamed Salah, son activité a clairement rendu la tâche difficile à ses adversaires.

Real Madrid :

- Courtois (6) : le gardien belge a ressorti les gants des grands soirs ce mercredi. Vigilant face à Darwin en début de rencontre (3e), il a sorti une nouvelle parade impressionnant devant l’Uruguayen un peu plus tard (23e). Il a aussi été décisif au moment de s’imposer dans les airs pour mettre le poing devant les attaquants des Reds sur plusieurs situations. En seconde période, il a enchaîné avec de nouvelles parades (47, 50e) mais ne peut rien faire sur le but de MacAllister puis celui de Gakpo. Auteur d’une nouvelle parade décisive en fin de rencontre sur Diaz (90e).

- Valverde (3): encore dans ce rôle de latéral droit, l’international uruguayen a aussi connu une soirée difficile à gérer. Dans le dur sur le plan défensif, il n’a pas pu non plus s’exprimer sur le plan offensif et a très peu débordé. On l’a senti plusieurs fois frustré de la prestation des siens. Repositionné dans le cœur du jeu en fin de match, il a été plus intéressant, surtout pour répondre à l’intensité mise par Liverpool, mais c’était trop peu suffisant.

- Asencio (3) : pour sa première titularisation en C1, le jeune central espagnol a rapidement montré qu’il avait du caractère en réalisant un sauvetage miraculeux sur sa ligne (3e). Mais aurait pu voir son match basculer après une altercation dans la surface avec Darwin. Il a tenu bon un moment avec de sombrer globalement à l’image de ses coéquipiers. Pas le plus mauvais clairement mais autant en souffrance que ses partenaires.

- Rüdiger (3) : le roc allemand avait la lourde tâche de gérer le trio offensif adverse et de tirer vers le haut l’inexpérimenté Asencio à ses côtés. Mais après un début de match sérieux avec de bonnes interventions, il a fini par avoir un apport bien en dessous de ce qu’on pouvait attendre de lui. Surtout dans les duels aériens, il a été plusieurs fois battu. Pas normal pour un joueur comme lui. On l’a connu bien plus terrifiant pour ses adversaires.

- Mendy (2) : le latéral gauche français a connu une soirée difficile. Sur le plan défensif, il a eu du mal à gérer les vagues des attaquants des Reds. Il a aussi montré quelques maladresses techniques et n’a pas semblé non plus très connecté avec Mbappé à gauche. À plusieurs reprises, il a dédoublé sans être servi. Usé par Mohamed Salah, il a été très maladroit dans ses interventions comme sur le penalty obtenu par l’Égyptien (69e). Un calvaire pour lui. Remplacé par Fran Garcia à la 71e.

- Güler (2) : le jeune turc enchaînait une nouvelle titularisation sur le côté droit. Mais malheureusement, il est complètement passé à côté de son match. Techniquement, il n’a pas montré un visage rassurant et a commis plusieurs imprécisions assez surprenantes. De quoi plomber les siens sur plusieurs actions. Remplacé logiquement à la 55e par Lucas Vazquez qui a occupé le couloir droit. Il obtient un penalty dans la foulée qui aurait pu faire basculer sans le raté de Mbappé. Entrée intéressante pour le coup.

- Modric (3,5) : le capitaine madrilène devait apporter son expérience et sa maitrise technique dans une équipe madrilène en perte de confiance. Mais il a connu une soirée compliquée, notamment parce qu’au niveau physique, il a semblé complètement dépassé. Avec la grosse intensité mise par Liverpool, on l’a vu plusieurs fois avoir du mal à suivre le rythme. Techniquement, il a pu apporter par moment, mais globalement, c’est un match très compliqué avec quelques relances manquées aussi. Il est aussi en retard sur le second but de Liverpool. Remplacé par Endrick à la 78e. Le Brésilien n’a pas eu un seul ballon à négocier.

- Camavinga (6) : l’international français a été au four et au moulin dans ce match. Dans le rôle de sentinelle, il a récupéré un nombre incalculable de ballons et a clairement soulagé les siens sur les nombreuses transitions adverses. Une capacité à multiplier les courses assez impressionnante et le seul à répondre dans l’impact. Remplacé par Ceballos à la 55e après ce qui avait l’air d’être un claquage. Le milieu espagnol a apporté sa technique mais c’est tout. Il n’a pas su exister face à un adversaire trop fort.

- Bellingham (3,5) : visiblement amoindri après une blessure au genou, l’international anglais était tout de même aligné ce mercredi dans le cœur du jeu. Ou plutôt à gauche en phase défensive. Mais cela n’a pas tenu tant Liverpool a roulé sur le milieu de terrain. En dessous dans l’impact physique, il a tenté d’exister. En vain. Discret ou presque offensivement, il a tenté d’exister techniquement. Trop seul, il a vécu une dure soirée.

- Brahim (4) : l’international marocain a profité de la blessure de Vinicius Jr pour débuter en tant que titulaire. Mais ce soir, il était à un poste particulier de numéro faux 9 pour laisser le couloir à Mbappé. Il a beaucoup bougé et été plutôt très adroit balle au pied. Il a essayé de bonifier chaque ballon et a parfois été bien trop seul. Repositionné sur le côté gauche au fil du match, il est impliqué sur le penalty obtenu par Vazquez. Mais il a été trop seul pour exister réellement offensivement et n’a pas pu combiner.

- Mbappé (1,5) : son début de match aurait pu commencer de la pire des manières en étant coupable d’une perte de balle qui a failli coûter un but à son équipe sans le sauvetage héroïque de Asencio (3e). Ensuite, il a eu le mérite de tenter, mais encore une fois, il a montré un niveau technique bien trop insuffisant pour un match de ce niveau. À plusieurs reprises, un mauvais contrôle, une mauvaise passe ou une mauvaise remise l’ont empêché de se mettre dans les bonnes conditions. À la mi-temps, il avait ainsi perdu 9 ballons. Au retour des vestiaires, il a trainé son spleen, une nouvelle fois manquant cruellement de confiance. Pour ne rien arranger, il a loupé le penalty obtenu par les siens. Une prestation très difficile et qui illustre surtout que ce n’est pas qu’un simple problème de football, mais aussi un problème dans la tête.