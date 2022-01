Côte d'Ivoire : la fierté de Patrice Beaumelle après la victoire face à l'Algérie

La suite après cette publicité

La Côte d'Ivoire a confirmé sa première place dans le groupe E en battant le tenant du titre, l'Algérie, pour la 3e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Après le succès (3-1), le sélectionneur de la Côte d'Ivoire Patrice Beaumelle a tenu à saluer l'efficacité offensive de ses hommes : «Ce soir, nous avons beaucoup de cœur, de courage et d’efficacité. Je tiens à féliciter tous les garçons. Je suis très satisfait de ce que mon équipe a proposé ce soir. Il y’a plus d’efficacité à la finition, comparé à nos deux premiers matchs. Nos joueurs étaient déterminés à tuer le match. (...) On avait des problèmes au niveau de l'efficacité mais aujourd'hui on a eu des attaquants et même des milieux comme Franck Kessié qui ont tué le match quand il le fallait.»

L'ancien adjoint d'Hervé Renard a également avoué avoir profité du manque de confiance chez les Fennecs pour les enfoncer et les éliminer de la compétition : «Je pense que l’équipe algérienne a manqué de confiance, on l’a vu dès qu’ils ont marqué, ils se sont réveillés. L’Algérie est un adversaire redoutable qui sur cette compétition n’a pas su se mettre en confiance. On a senti une frustration sur leur efficacité. On ne devait pas laisser les Fennecs se réveiller. Ils pouvaient revenir à 3-3. On a réussi à montrer un bel état d’esprit. Sûrement un match référence», a-t-il conclu en conférence de presse.