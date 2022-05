PSG-Troyes : quand les Parisiens semblent déjà ailleurs...

La suite après cette publicité

La première place et le titre de champion de France étant acquis depuis longtemps, le Paris Saint-Germain se dirige tranquillement vers la fin de saison. Mais il reste tout de même quelques matches à disputer, à commencer par celui contre Troyes ce dimanche soir, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Mais avec aucun enjeu pour les prochaines semaines, le pire restait à craindre. Et malheureusement, le Parisiens n'ont pas régalé au Parc des Princes.

Malgré l'ouverture du score rapide de Marquinhos et un penalty de Neymar, les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé le nul 2-2, le tout dans une ambiance morose. Depuis les tribunes, certains joueurs semblaient pourtant bien en jambes à l'image d'Angel Di Maria ou encore Marco Verratti, mais le PSG n'a jamais réussi à faire craquer le verrou troyen en fin de partie pour décrocher la victoire. À l'inverse, l'ESTAC de Bruno Irles sont eux répartis avec un bon point dans la course au maintien.

Présent en conférence de presse après le match, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a cependant eu des mots différents, jugeant que ses joueurs respectent toujours le Championnat de France : «on s'est mis devant au score en marquant deux buts. Après, on en concède deux sur deux erreurs qui nous pénalisent. On a beaucoup plus créé que Troyes. Je pense qu'on méritait un peu plus. L'objectif était de remporter le Championnat, c'est chose faite. Maintenant, il faut respecter le Championnat, la compétition, et je pense que c'est ce qu'on a fait.»

«Il y a un peu de frustration. Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est gagner et joueur bien, comme une équipe. On est à un moment très tranquille dans la saison, on n'a pas de pression et c'est pour ça qu'on doit que prendre du plaisir. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre du plaisir. On arrive en fin de saison et on sort toujours des matchs en étant énervé. Ce n'est pas la chose dont on rêve en fin de saison, surtout quand on est déjà champion. Je pense que sincèrement, avec l'équipe qu'on a, on pourrait bien faire beaucoup mieux. Ce n'est pas une question de rater des passes ou quoi, je pense que c'est surtout en tant qu'équipe. Dans les moments difficiles, on pourrait être mieux», a de son côté déclaré Marco Verratti, certainement plus lucide. Face à Montpellier et Metz, le PSG devra certainement montrer un autre visage pour ramener un semblant de sourire à ses fans...