Le Real Madrid confirme la blessure de Vinicius Junior

Les coups durs s’enchaînent au Real Madrid. Alors qu’ils ont dû gérer la blessure inquiétante d’Eduardo Camavinga avec l’équipe de France en milieu de semaine, les Merengue doivent désormais composer avec le problème de Vinicius Junior. Une hécatombe pour le club madrilène qui doit également se priver de Jude Bellingham, Eder Militao, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois, Arda Güler, Kepa ou encore Dani Ceballos. Ce samedi, la formation la plus titrée de l’histoire de la Ligue des Champions a d’ailleurs communiqué sur la blessure de Vinicius.

Et pour le moment, même si la blessure de l’ailier brésilien de 23 ans est connu, il est impossible d’estimer son absence : «Après les examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Vinicius Jr. par les Services Médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche. Evolution en attente.» Selon plusieurs sources ibériques, le numéro 7 du Real devrait pourtant être absent 2 mois et demi. Un nouveau coup dur pour les hommes de Carlo Ancelotti…