PSG - OGC Nice : les compositions probables

C’est reparti pour la Ligue 1. Après une longue trêve internationale de deux semaines, le championnat de France fait son retour en privilégiant le champion en titre au programme. Ce soir, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes (coup d’envoi 21h) pour l’ouverture de cette 5e journée. En plus du retour à la compétition, cette soirée devrait être chargée en émotion puisque le public parisien pourra dire au revoir à son enfant chéri, Marco Verratti, parti à Al-Arabi après 11 années en rouge et bleu.

Le club a souhaité prendre une autre direction avec les vieux briscards du vestiaire. Une autre génération a pris le pouvoir comme Donnarumma, titulaire ce soir, protégé par une défense composée d’Hakimi et Hernandez sur les côtés, et une charnière Danilo-Skriniar, Marquinhos revenant du Brésil. Luis Enrique change son équipe qui gagne pour ce qui est de l’arrière-garde. Ailleurs, ça risque de bouger également. Ugarte étant lui aussi de retour d’Amérique du Sud depuis quelques heures seulement, on devrait retrouver Zaïre-Emery et Soler dans l’entrejeu, en plus d’un Vitinha annoncé en pointe basse.

Quid de l’attaque à Paris ?

Devant, il demeure quelques incertitudes. Les cartes sont rebattues après le forfait de Marco Asensio pour plusieurs semaines. Kylian Mbappé est lui incertain suite à sa blessure au tendon rotulien intervenue lors d’une séance d’entrainement avec les Blues. Kolo Muani débuterait à droite mais reste à savoir avec qui il serait associé. Gonçalo Ramos commencera probablement en pointe, soit avec Kylian Mbappé si le Français est apte, sinon avec Dembélé, dont la présence dans le onze est incertaine.

Du côté de l’OGC Nice, on devrait avoir peu ou prou la même équipe qui a battu Strasbourg lors de la dernière journée. Bulka, nouveau titulaire dans le but sera là face à son ancien club. Atal et Bard sont bien partis pour démarrer, tout comme Dante le capitaine, et Todibo, le nouvel international français. Sanson, Ndayishimiye et Kephren Thuram sont attendus au milieu afin de lancer une attaque très prometteuse sur le papier : Laborde-Moffi-Boga. De quoi mettre à mal n’importe quelle défense de L1.