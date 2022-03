Monaco - PSG : les compositions sont tombées

La 29e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-2-3-1 avec Alexander Nübel dans les cages derrière Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Caio Henrique. Aurélien Tchouaméni et Jean Lucas forment le double pivot. Seul en pointe, Wissam Ben Yedder est soutenu par Gelson Martins, Aleksandr Golovin et Youssouf Fofana.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes forment la défense. Leandro Paredes est positionné comme sentinelle auprès de Danilo Pereira et Marco Verratti. Enfin, Kylian Mbappé est accompagné par Georginio Wijnaldum et Neymar Jr en attaque.

Les compositions

AS Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Tchouaméni, Fofana - Martins, Golovin, Fofana - Ben Yedder

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Wijnaldum, Mbappé, Neymar

