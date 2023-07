EdF : Didier Deschamps jure fidélité à l’équipe de France

Cela fait bientôt onze ans que Didier Deschamps est le sélectionneur de l’équipe de France. Pendant ce long laps de temps, le technicien français a tout connu avec les Bleus : des prouesses avec notamment un sacre lors de la Coupe du Monde organisée en Russie en 2018 mais aussi des échecs avec une première désillusion en finale de l’Euro 2016 face au Portugal puis plus récemment contre l’Argentine en décembre 2022 face à l’Argentine au Mondial. Malgré tout, le Basque a décidé de poursuivre l’aventure avec la sélection tricolore alors que plusieurs pays du Golfe ont tenté de l’approcher en lui proposant le plus souvent un contrat en or. Mais pas de quoi faire hésiter le Champion du monde 1998 qui s’estime heureux à la tête de l’équipe de France. Lors d’une interview accordée à RTL dans l’émission Focus Dimanche, le coach de 54 estime que le poste qu’il occupe actuellement constitue la consécration pour tout type d’entraîneur.

«Ce qui me tient à ce poste ? L’adrénaline. L’équipe de France, c’est le top niveau. Il n’y a rien qui est au-dessus, ce sont les meilleurs joueurs, les meilleures compétitions. Même s’il y a des choses qui peuvent être différentes, je me trouve bien dans cet environnement là car ça convient à ce dont j’ai besoin dans ma tête. Si ce n’est plus le cas un jour, je prendrai d’autres décisions. C’est tout ce que je recherchais dans ma carrière en tant que joueur et que je retrouve là au niveau international et avec l’équipe de France», a-t-il déclaré.

