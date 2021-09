Serie A : la Lazio accrochée par Cagliari, l'AS Roma chute contre l'Hellas Vérone

La quatrième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et l'AS Roma (2e) affrontait l'Hellas Vérone (19e) avec la volonté de reprendre la tête du championnat. Les Gialorossi ont ouvert le score via Pellegrini (36e) mais Barak (49e) et Caprari (54e) renversaient la donne. Si Ilic concédait un but contre son camp (58e), l'Hellas Vérone s'imposait 3-2 sur un but de Faraoni (63e). L'Hellas Vérone glane ses trois premiers points de la saison et grimpe à la 14e place tandis que l'AS Roma est quatrième.

De son côté, le rival de la Lazio a concédé un match nul contre Cagliari. Immobile a ouvert le score pour les Biancocelesti (45e) mais Pedro (46e) et Baldé (62e) ont renversé le match. Finalement, un but de Cataldi a permis à la Lazio d'arracher ce point du nul (83e). À noter le carton rouge de Zappa dans les derniers instants pour Cagliari (90e +3). La Lazio est septième tandis que Cagliari est 18e juste devant la Juventus.

Le classement de la Serie A