Arsenal : Alexandre Lacazette forfait de dernière minute à Southampton

Mikel Arteta va devoir faire sans Alexandre Lacazette. Alors que les Gunners se déplacent ce samedi à Southampton dans le cadre de la 33ème journée de Premier League, la formation londonienne ne pourra pas compter sur son buteur. En effet, l'ex-buteur de l'Olympique Lyonnais est forfait après avoir été testé positif au Covid-19.

La suite après cette publicité

5e au classement, les Gunners restent sur deux défaites consécutives (contre Crystal Palace (3-1) et Brighton (2-1)) et devront se relancer cette après-midi pour rester dans la course à la Ligue des Champions. La composition d'équipe est à retrouver ici.

🚨 Alex Lacazette misses out on today's matchday squad after testing positive for Covid.



Wishing you all the best, @LacazetteAlex ✊