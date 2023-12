Ligue 1 : le PSG bat Metz, Nice parvient à se défaire du RC Lens

Champion d’automne depuis le week-end dernier, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de confirmer ses cinq points d’avance sur l’OGC Nice, voire d’augmenter son avance en cas de mauvais résultats des Aiglons (contre Lens) et de l’AS Monaco (face à Toulouse). Pour ce faire, Luis Enrique avait encore choisi d’aligner un 3-4-3 hybride, avec Warren Zaïre-Emery sur le côté droit et la doublette Achraf Hakimi-Lucas Hernandez sur le banc de touche. Côté messin, pas simple de finir l’année avec un déplacement au Parc des Princes. Quatorzième du classement de Ligue 1, le club mosellan n’a que trois points d’avance sur le barragiste (OL) et reste sur trois défaites consécutives sans avoir marqué un seul but. Sans surprise, on a assisté à un attaque-défense. Mais un attaque-défense soporifique lors des 45 premières minutes !

Le PSG s’est heurté à un bloc bas très regroupé avec des Messins très efficaces avec leurs prises à deux. Et avec un trio d’attaque (Mbappé, Kolo Muani, Barcola) sans inspiration, difficile de se mettre des actions de but sous la dent. À noter quand même que Barcola a eu le mérite d’apporter un peu de mouvement. Il a d’ailleurs été l’attaquant le plus recherché, quand Mbappé et RKM s’enlisaient dans la défense messine. Il y a bien eu de petites alertes (9e, 17e, 32e), mais à chaque fois, le dernier geste décisif n’était pas au rendez-vous. Résultat : à la mi-temps les Rouge et Bleu ont eu 80% de possession de balle, mais seulement 3 tirs (1 cadré) au compteur. Pire, une tête défensive de Danilo Pereira aurait pu donner l’avantage aux visiteurs si le poteau gauche de Donnarumma n’avait pas sauvé le défenseur portugais (23e). Pas de mouvement, pas d’inspiration, pas d’efficacité, des stars offensives fantomatiques et une défense facilement mise en difficulté en contre : Paris restait dans la lignée de ses derniers matches. Décevant.

Mbappé fête dignement ses 25 ans

Au retour des vestiaires, Luis Enrique réalisait un petit changement de poste en repositionnant Kang-in Lee sur le côté droit. Un coup tactique payant. C’est en effet sur un centre venu de la droite du Sud-Coréen que Vitinha a donné l’avantage aux siens (1-0, 49e). Quelques minutes plus tard, Lee distillait encore un excellent ballon dans la surface, mais Kolo Muani vendangeait encore une finition (54e). Devant au score, Paris s’est évité un scénario compliqué. Mieux, Kylian Mbappé donnait encore plus d’air à son équipe à l’heure de jeu. Jusqu’ici transparent, voire agaçant, le Bondynoisa une nouvelle fois fait taire ses détracteurs en dégainant une frappe terrible en dehors de la surface.

Un missile qui est venu nettoyer la lucarne gauche messine (2-0, 60e). Encore une fois, malgré un match terne, Mbappé a rappelé qu’il ne lui en fallait pas beaucoup pour être décisif. Mais le PSG reste le PSG. Alors que son équipe menait tranquillement, Luis Enrique a dû s’agacer en voyant ses joueurs trembler quelque peu après la réduction du score sur corner d’Udol (2-1, 72). Heureusement pour les Rouge et Bleu, Mbappé a fêté ses 25 ans comme il se doit en profitant d’une mauvaise passe en retrait de N’Duquidi pour crucifier Oukidja (3-1, 83e). Pour l’anecdote, ce match a également été l’occasion de voir son petit frère, Ethan Mbappé, faire ses grands débuts avec les pros (90e). 3-1, Paris a assuré l’essentiel et conserve ses cinq points d’avance sur des Niçois vainqueurs du RC Lens.

Nice met fin à la série d’invincibilité lensoise

À l’Allianz Riviera, Nice voulait redresser la barre. Battu à deux reprises (par Nantes et Ke Havre) lors de ses trois derniers matches, le Gym a vu le PSG prendre ses distances en tête du classement et le rival monégasque revenir à deux petits points. La mission des hommes de Francesco Farioli n’était toutefois pas simple face à une équipe lensoise septième et invaincue en Ligue 1 depuis le 16 septembre dernier. Pour cette dernière de l’année à Nice, le coup d’envoi a été retardé en raison d’un festival pyrotechnique de fumigènes allumés par les supporters niçois. Une ambiance de feu avant de lancer un match XXL ? La première période a été plutôt ouverte, avec des occasions de part et d’autre. Bard (20e) a répondu à Saïd (13e) pour lancer les festivités, mais après, que d’occasions manquées ! Si le RCL a eu la possession (56%), c’est bien le Gym qui a le plus tiré… mais pas cadré (2 tirs cadrés sur 8). Un 0-0 qui arrangeait les Artésiens, mais pas les Niçois puisqu’à la pause, le 2-1 de Monaco à Toulouse permettait aux Asémistes de chiper la deuxième place aux Aiglons.

En deuxième période, les sudistes ont alors accéléré pour faire basculer les choses en leur faveur. Laborde (52e), Boudaoui (53e) et surtout Guessand (60e) alertaient Samba. Mais encore une fois, le manque d’efficacité était là. Et puis, aux alentours de la 65e minute, on a bien cru que Salvatore Sirigu allait faire son grand retour en Ligue 1 quand Bulka s’est plaint de la jambe gauche. En vain. En revanche, Nice a fini par trouver la faille après ses nombreuses actions manquées. Tout d’abord en obtenant un penalty transformé par Moffi (1-0, 77e). Deux minutes plus tard, le Nigérian s’est offert un doublé sur un excellent service de Boca (2-0, 79e). La messe était dite. Au classement, statu quo. Nice a repris sa deuxième place et reste à cinq longueurs du PSG. De son côté, Lens voit sa série d’invincibilité se terminer, mais reste septième.

