La descente aux enfers de Liverpool choque l'Angleterre, le retour en grâce du Real Madrid fait grand bruit

La série noire de Liverpool

En Angleterre, Liverpool vit une période très compliquée et la défaite hier après-midi face à Everton (2-0) fait plonger le champion en titre en pleine crise. Ce sont les Toffees qui ont réalisé le gros coup en s'imposant pour la première fois depuis 1999 à Anfield. Forcément, ce matin la presse anglaise n'y va pas par quatre chemins. The Sun estime que cette équipe de Liverpool est de «l'histoire ancienne» ! C'est la première fois que Jürgen Klopp perd un derby de la Mersey. Rien ne va plus pour les Reds en ce moment en Premier League, ils viennent d'enchaîner une «quatrième défaite à domicile», une première depuis 98 ans et comme le résume le Daily Mail, c'est : «le pire enchaînement depuis 100 ans». D'ailleurs pour la petite histoire, c'est la cinquième victoire de Carlo Ancelotti sur Jürgen Klopp. Alors que le match aller avait été mouvementé avec des polémiques, cette fois Everton a carrément plongé dans la crise son ennemi juré.

Le Real Madrid ne lâche rien dans la course au titre

En Espagne, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ont connu une fortune diverse hier. En effet, les Colchoneros se sont inclinés 2-0 sur leur pelouse face à Levante, ce qui a fait le bonheur du Real Madrid qui lui s'est imposé 1-0 à Valladolid. Pour AS, «la Liga est en feu ce matin» ! La défaite de l'Atléti et cette victoire des Merengues permet aux hommes de Zidane de revenir à trois points du leader qui perd pied ces derniers temps. Le quotidien estime que la lutte pour le titre «renaît», et c'est une bonne nouvelle pour le spectacle. Pour Marca, «Madrid est là» ! Et il faudra compter sur les Madrilènes pour se battre jusqu'au bout à l'image d'un «Casemiro décisif» hier. Mais du côté de Sport, il ne faut pas oublier le FC Barcelone qui reçoit Cadix cet après-midi. «Une victoire permettrait aux Blaugranas de se placer à 6 points de l'Atlético…» Le suspense reste entier.

L'Italie attend de pied ferme le derby de Milan

On termine ce tour de la presse en Italie où c'est le match de l'année entre l'AC Milan et l'Inter. Les deux équipes sont au coude-à-coude au classement et celui qui remportera cette rencontre prendra certainement une option pour le titre. Le Derby de la Madonnina s'affiche forcément en une de La Gazzetta dello Sport qui estime que «ce Milan-Inter vaut pour le Scudetto.» Il n'y a que des beaux duels et ce qui est particulièrement attendu c'est évidemment les retrouvailles entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic. Pour le Quotidiano Sportivo, ce match est «un festival pour le Scudetto» ! Le journal va pus loin et estime que «le grand derby peut décider de la saison.» Le rendez-vous est pris.