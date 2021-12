Lille OSC - OL : les compositions sont tombées

La 18e journée de Ligue 1 se poursuit avec un choc entre Lille et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Dogues s'organisent en 3-4-1-2 avec Ivo Grbic dans les cages derrière Tiago Djalo, José Fonte et Sven Botman. Benjamin André et Renato Sanches forment le double pivot alors que Zeki Çelik et Jonathan Bamba prennent les couloirs. Jonathan David et Burak Yilmaz sont associés en attaque devant Jonathan Ikoné.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 3-4-1-2 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Castello Lukeba forment la défense. Malo Gusto et Caio Henrique assurent les rôles de pistons tandis qu'on retrouve Bruno Guimaraes et Thiago Mendes. Houssem Aouar évolue en soutien d'Islam Slimani et Moussa Dembélé.

Les compositions

Lille OSC : Grbic - Djalo, Fonte, Botman - Çelik, André, Sanches, Bamba - Ikoné - David, Yilmaz

Olympique Lyonnais : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Guimaraes, Mendes, Henrique - Aouar - Slimani, Dembélé

