Le Real Madrid dément un possible départ de LaLiga

«Madrid envisage d'aller en Premier League !» Voici ce que titrait Mundo Deportivo dans son édition du jour. Une véritable bombe lâchée ce samedi par le quotidien catalan qui expliquait que le club madrilène, lassé des attaques du président de LaLiga Javier Tebas, étudiant la possibilité de quitter le championnat espagnol prochainement.

La suite après cette publicité

Une information rapidement démentie par le Real Madrid lui-même qui s'est empressé de réagir via un communiqué officiel : «face aux informations publiées aujourd’hui par le quotidien Mundo Deportivo, dans lesquelles il dit que notre club a étudié le départ de LaLiga pour la Premier League, le Real Madrid tient à préciser qu’il est carrément faux, qu’il est absurde et impossible et qu’il ne cherche qu’à perturber une fois de plus la vie quotidienne de notre club.» peut-on notamment lire. Une mise au point claire qui ne manquera tout de même pas de faire réagir la planète football.