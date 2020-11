Algérie : Djamel Belmadi envoie une pique à Youcef Atal

En plus de sa longue blessure au genou survenue la saison passée, Youcef Atal (24 ans) a la malchance d’accumuler les pépins physiques. De quoi lui faire rater les rendez-vous avec l’équipe nationale d’Algérie. Cependant, la théorie de la malchance, Djamel Belmadi y croit moyen. A l’occasion d’une conférence de presse, le sélectionneur des Fennecs a clairement invité le joueur de l’OGC nice à adopter un comportement plus en phase avec le monde professionnel.

« Je profite de ce moment pour lui envoyer un message. Il sait qu’il doit avoir tous les atouts de son côté pour pouvoir éviter de se blesser. Il y a des choses à faire et des dispositions à prendre quand on est professionnel. C’est un joueur important pour l’équipe nationale mais il faut très rapidement qu’il puisse enchanîer des matchs et reprendre le rythme qu’il avait avant sa grosse blessure. On lui souhaite bon courage et qu’il prenne conscience de la nécessité d’élever son niveau d’exigence en terme de professionnalisme », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par les médias algériens. Le message est passé.