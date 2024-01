BL : l’Union Berlin se donne de l’air et enfonce Darmstadt

La dix-neuvième journée de Bundesliga offrait un duel important pour le maintien entre l’Union Berlin (15e) qui est le premier non relégable et Darmstadt la lanterne rouge. Le mot d’ordre était gare au perdant dans cette partie et cela s’est fait ressentir avec un premier acte assez terne.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Benedict Hollerbach a bénéficié d’un joli travail d’Andras Schäfer pour finalement trouver la faille (62e). Tenant jusqu’au bout, l’Union Berlin s’impose 1-0 et fait une bonne opération en se retrouvant à cinq longueurs de la zone rouge et à six de son adversaire du jour.