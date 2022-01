L'OL n'est pas plus seul sur Giovani Lo Celso

La suite après cette publicité

Le ciel est dégagé pour l'Olympique Lyonnais mais toujours pas de fumée blanche à l'horizon. Giovani Lo Celso a fait un pas significatif vers l'actuel 11e de Ligue 1 hier lorsque L'Equipe a annoncé qu'un accord avait été trouvé entre la direction rhodanienne et celle de Tottenham pour le prêt sans option d'achat du milieu de terrain argentin. Le club français prendrait en charge la moitié des 500 000 euros mensuels du joueur de 25 ans.

C'est désormais au principal concerné de choisir quel sera son avenir. Il connaît bien la France pour avoir évolué durant un an et demi au PSG mais il a déjà vécu en Espagne aussi puisqu'à la fin de son aventure parisienne, il avait été prêté avec option d'achat au Betis, qui avait fini par lever cette option, avant de vendre le gaucher à Tottenham. Si on parle de la Liga ici, c'est que Lo Celso a également des courtisans dans ce championnat, et ça ne le laisse pas indifférent.

Lo Celso préférerait un retour en Espagne

Les deux clubs de Séville sont notamment intéressés mais c'est surtout Villarreal qui a fait une approche, d'après les médias ibériques qui confirment une information du journaliste Fabrizio Romano. Le sous-marin jaune a même contacté l'entourage du joueur, qui a répondu par des signaux positifs à en croire AS. Le 7e de Liga s'est donc mis en branle pour trouver une solution afin de refaire son retard sur l'OL.

Le club espagnol doit d'abord vendre ou dégraisser pour faire une place à l'international argentin, en sélection actuellement. Problème, depuis un mois personne n'a voulu de Paco Alcácer, Dani Raba, Rubén Peña ou encore d'Alfonso Pedraza, les joueurs bénéficiant d'un bon de sortie. Le temps presse car la fin du mercato approche et l'OL veut conclure mais la préférence du joueur pour l'Espagne, avec la possibilité de retrouver un certain Unai Emery, laisse une petite chance à Villarreal.