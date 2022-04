ASSE : Ryad Boudebouz dépité après la défaite face à Monaco

L'AS Saint-Etienne s'est incliné à domicile face à l'AS Monaco (1-4), et ce après deux interruptions. Avec cette défaite, les Verts restent barragistes mais laissent l'occasion aux Girondins de Bordeaux de revenir à un point. Quelques instants après la rencontre, d'un air un peu dépité, le milieu offensif stéphanois Ryad Boudebouz a conscience de la difficulté du maintien et souhaite réussir cette mission pour ses supporters.

«C'est compliqué, on fait 20 premières bonnes minutes. Après, sur la première semi-occasion de Monaco, il y a but. C'est vrai que ce soir, c'est difficile. On avait plein de bonnes intentions, et après on se fait mal tout seul comme d'habitude. Il va falloir gommer ces erreurs. Il reste des matches très difficiles. Maintenant, il va falloir faire les efforts pour garder ce club en Ligue 1, même si c'est très compliqué. Le public répond toujours présent, ça me fait cher de les décevoir encore ce soir», a-t-il expliqué au micro de Prime Video*.