Angleterre-Grèce : l’UEFA a refusé de reporter le match après le décès de Baldock

Ce jeudi soir, la Grèce a créé la sensation en s’imposant à Wembley (Londres) face à l’Angleterre (1-2), dans le cadre de la Ligue des nations. Une victoire intervenue dans un contexte particulier avec le décès de George Baldock, international grec de 31 ans passé par Sheffield United et évoluant au Panathinaïkós. Suite à cette tragique nouvelle, la Fédération hellénique de football (EPO) a tenté de faire reporter la rencontre. Mais l’UEFA a refusé cette décision, en raison du calendrier.

Une décision vivement critiquée par l’Association panhellénique des footballeurs amateurs (PASAPP). Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’organisation grecque s’est plainte de la décision prise par l’organisation d’Aleksander Čeferin : « les 'corbeaux’ connus ne tiennent pas compte du sang de l’homme qui est encore chaud. Il ne tient malheureusement pas compte non plus du désir de sa famille de voir sa vie privée respectée. Le match de notre équipe nationale contre l’Angleterre se déroulera normalement. Malgré la tentative de la fédération grecque de le reporter, sous prétexte de ne pas trouver de date dans un calendrier déjà inhumain en termes de conditions de travail. Une fois de plus, ceux qui décident n’auraient pas le temps de penser à nos internationaux. Qu’ils comprennent enfin que l’humain doit toujours passer en premier », a-t-elle indiqué.