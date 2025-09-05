Menu Rechercher
Libre, Yanis Chahid est en quête d’un nouveau challenge

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Yanis Chahid à Dijon @Maxppp

À 20 ans, Yanis Chahid est un joueur libre et sur le marché. En fin de contrat au DFCO la saison dernière, le milieu de terrain n’a pas donné suite à la proposition de prolongation du club français. Un club qui aurait aimé continuer à avancer avec lui, d’autant qu’il sortait de deux belles saisons, dont la dernière qu’il a conclue avec 33 matches au compteur toutes compétitions confondues (1 but, 2 assists). Mais le joueur, qui compte 3 capes en équipe de France U16, a quitté libre l’écurie de National.

Sur le marché, le natif de Dole, dans le Jura, est en quête d’un nouveau challenge. Quelques clubs suivent d’ailleurs le cas du joueur, réputé pour ses qualités techniques et à la récupération, ainsi que sa belle vision de jeu. Ce qui est sûr, c’est qu’il est ouvert à un nouveau défi en Espagne, au Portugal, en Suisse, aux Emirats arabes unis, en Belgique et en France, en D2 pour la plupart des pays ciblés. Affaire à suivre…

