Europa League : le bus de l’OL dégradé sur son chemin vers Glasgow

Ce jeudi, l’OL disputera sa deuxième rencontre d’Europa League en se déplaçant sur la pelouse des Glasgow Rangers. Un déplacement en Écosse qui rappellera de bons souvenirs aux Gones qui s’étaient imposés à l’Ibrox Stadium en septembre 2021 (0-2). En attendant, une mauvaise nouvelle a touché le club rhodanien ce mardi.

Sur son chemin vers Glasgow, le car des hommes de Pierre Sage a été pris à partie par des supporters parisiens, selon plusieurs sources, alors qu’il se rendait en Écosse. Alors qu’il n’a été que tagué et endommagé, le car a évité le pire et le commandant du bateau est même intervenu pour éviter de plus grands dégâts.