Mercato : Chelsea prépare déjà un chèque XXL pour son futur attaquant

Un échec cuisant. Difficile de qualifier la saison de Chelsea autrement. Les Bleus pointent actuellement à la douzième place au classement de Premier League, et termineront la saison dans la deuxième partie du tableau. Une situation presque surréaliste au vu de l’effectif des Blues et des investissements conséquents réalisés l’été dernier et cet hiver, dépassant les 600 millions d’euros.

Forcément, un nouvel été agité est à prévoir. Mauricio Pochettino va prendre les commandes de l’écurie londonienne, et devrait logiquement bénéficier d’un mercato particulièrement riche en arrivées et en dépenses, et la presse anglaise a déjà dévoilé toute une ribambelle de noms, allant de Gavi à Emiliano Martinez en passant par Youssouf Fofana. Et voilà que selon ESPN, une offre a été faite pour un nouveau joueur.

Il est chaud !

Le média révèle ainsi que Chelsea a déjà formulé une proposition de 80 millions d’euros pour Dusan Vlahovic. Le buteur, qui avait coûté un montant similaire aux Turinois en janvier 2022, est plutôt critiqué à la Juve, où il n’a pas encore réussi à s’intégrer totalement. Le joueur, qui a inscrit 10 buts en 26 rencontres de championnat, ne serait en plus pas très heureux dans le Piémont. Et Chelsea espère en profiter.

Cela tombe bien, le Serbe est plutôt séduit par la possibilité de rebondir à Stamford Bridge. Mauricio Pochettino a, lui, eu une promesse de ses dirigeants : un top numéro 9 sera recruté, et c’est donc Vlahovic qui devrait apporter un vent de fraîcheur sur cette attaque londonienne, qui a justement manqué d’une véritable référence offensive cette saison.