OM : Jorge Sampaoli justifie ses surprises

La suite après cette publicité

Les supporters marseillais ont dû être surpris ce samedi soir quand l'Olympique de Marseille a annoncé son groupe de joueurs pour le déplacement à Monaco. En effet, Dimitri Payet n'était pas présent. Mais qu'est-ce que cela a été quand ils ont dû découvrir la composition d'équipe de départ concoctée par Jorge Sampaoli. Un premier contre-pied cette saison.

En effet, Steve Mandanda, capitaine et habituel titulaire dans les buts, est sur le banc alors qu'il ne semble pas blessé. Par conséquent, le portier espagnol, prêté par l'AS Roma cette saison, fait ses grands débuts dans les cages de l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas la seule première. En effet, Boubacar Kamara, formé au club, récupère ainsi le brassard de capitaine.

Sampaoli s'explique pour Mandanda

Pol Lirola et Amine Harit font leurs grands débuts en tant que titulaires sous les couleurs phocéennes. Enfin, Arkadiusz Milik est toujours absent, même s'il doit faire son retour avec le groupe ce lundi. Dimitri Payet, habitué à la position de faux neuf est donc absent, c'est Bamba Dieng qui fête aussi sa première titularisation sous la tunique phocéenne.

De nombreux changements donc et Jorge Sampaoli s'en est expliqué en conférence de presse, notamment sur Pau Lopez. « Au-dela de ce qu'on pense de Mandanda, c'est une légende au club. On veut qu'il y est une rotation. Il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et on savait qu'il répondrait présent », a-t-il avoué tout en tressant des louanges à Bamba Dieng.