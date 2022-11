CdM, Argentine : Nicolas Tagliafico dévoile ses ambitions

Avant son départ pour le Qatar avec la sélection argentine, Nicolas Tagliafico (30 ans), latéral gauche de l'Olympique Lyonnais, s'est confié dans un entretien accordé au site officiel du club rhodanien. L'occasion pour lui de rendre hommage à Diego Maradona et Lionel Messi. «Pour nous Diego c’est une idole, surtout par rapport à son expérience en Coupe du Monde. C’est celui qui a soulevé la dernière Coupe du Monde argentine. Donc évidemment c’est une grande motivation supplémentaire. J’ajoute à cela que ce sera la dernière Coupe du Monde de Léo Messi donc ce sont des choses qui s’ajoutent et je dirais que cela rajoute du piment. Tout ça nous motive encore plus pour aller sur le terrain et pour gagner à la fois pour nous mais aussi pour eux.»

La suite après cette publicité

Par ailleurs, le défenseur lyonnais a également affiché ses hautes ambitions, tout en décryptant le nouveau visage de l'Albiceleste. «Je pense que l’ambition a toujours été là, ce n’est pas quelque chose de nouveau mais l’on a acquis de l’expérience. D’abord après la défaite au mondial en 2018, ensuite après la défaite en 2019 lors de la Copa América et enfin grâce à la dernière victoire en Copa America. Je pense que l’on a vraiment une expérience supplémentaire et qu’on est clairement plus forts qu’en 2018. Maintenant il faut évidemment jouer les matchs car ils peuvent se jouer à chaque fois sur des détails. Je nous sens très compétitifs mais on va commencer chaque match en pensant d’abord à notre propre équipe avec l’ambition d’aller le plus loin possible.» Pour rappel, l'Argentine, placée dans le groupe C, débutera contre l'Arabie saoudite, le 22 novembre prochain.