AC Milan : Moncada se montre très clair sur l’avenir de Maignan et Hernandez

L’ambiance n’est pas au beau fixe à l’AC Milan. Défait par Bologne en match en retard de la 9e journée, le club lombard stagne à la 8e place de Serie A, loin d’une potentielle qualification l’année prochaine en Ligue des Champions, dont il a été éliminé par Feyenoord la semaine dernière en barrage. Preuve que les relations sont tendues en ce moment. Sergio Conceição a explosé en conférence de presse et a laissé entendre qu’il pourrait bientôt s’en aller. L’idée est loin d’être incongrue. La presse italienne évoque déjà de potentiels remplaçants. Et à côté de cela, il faut gérer les joueurs et les contrats.

La suite après cette publicité

«Je suis très positif quant aux prolongations. Nous avons bien travaillé. Grâce au club nous avons tout fait pour renouveler les joueurs. L’important est de contrôler les joueurs, nous ne pouvons pas perdre un joueur dont le contrat expire, jamais», avertit Geoffrey Moncada, le directeur sportif français des Rossoneri sur DAZN. Il a aussi affirmé que les dossiers Mike Maignan et Theo Hernandez, tous les deux en fin de contrat en 2026, étaient en passe d’être réglés. «Les joueurs sont très très heureux de rester avec nous. Avec Pulisic et Reijnders, nous sommes très proches, idem pour Maignan et Theo.» Voilà qui a le mérite d’être clair puisque les deux internationaux français semblaient plus sur le départ ces dernières semaines.