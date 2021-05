LdC : Wenger estime que Fernandinho aurait dû être exclu

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à créer l’exploit face à Manchester City (2-0) et quitte donc la Ligue des Champions. Dans ce match retour, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont quasiment pas existé et ont été dépassés dans l’impact physique par les Citizens. Un jeu parfois trop musclé de la part de l’équipe de Pep Guardiola comme l’a sous-entendu Arsène Wenger hier soir au micro de beIN Sports. L'entraîneur français a surtout souligné l’engagement trop prononcé de Fernandinho .

«Je n’ai pas aimé comment Fernandinho s’est comporté ce soir (mardi, ndlr) parce que c’est de la provocation. Si vous expulsez Di Maria, vous devez aussi expulser Fernandinho, selon moi. Mais il aurait déjà dû avoir un carton jaune pour sa provocation sur Di Maria et je pense que les deux auraient dû prendre rouge.» Décidément l'arbitrage autour de ce match risque de faire beaucoup parler dans les prochaines heures.

